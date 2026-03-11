ABD tarafında şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon şubat ayında beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 2,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,3 açıklandı. Gelen rakamların ardından piyasalarda sınırlı düşüş görüldü. Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklandı. Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 açıklanmıştı. Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 artarak yüzde 2,5'lik beklentiyle örtüştü. PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU? Enflasyon açıklanmadan önce 5 bin 190 dolarda seyreden altının onsu anlık 5 bin 166 dolara kadar geriledi. Ons gümüş, enflasyon rakamları öncesinde 86,14 dolarda bulunuyordu, verinin ardından 85,00 dolara geriledi. Dolar endeksi de gelen rakamların ardından 99,00 puanda olan seyrini sürdürüyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.