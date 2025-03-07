ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayı istihdam raporunu açıkladı.

ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 151 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1 ile artış gösterdi.

Çalışma Bakanlığı Çalışma İstatistikleri Bürosu, Cuma günü yakından takip edilen istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın Ocak ayında 125.000'lik aşağı yönlü revize edilmiş artışın ardından geçen ay 151.000 kişi arttığını bildirdi.

Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler, Ocak ayında daha önce bildirilen 143.000'lik artışın ardından maaş bordrolarının 160.000 iş artacağını tahmin etmişti. Tahminler 30.000 ila 300.000 pozisyon arasında değişiyordu.

İşsizlik oranındaki artış ocak ayındaki yüzde 4,0 seviyesinden gerçekleşti.

Rapor, Başkan Donald Trump'ın gözetimi altındaki ilk rapordu. Ekonomistler, Trump yönetiminin ileri geri ticaret politikasının işletmelerin önceden plan yapmasını zorlaştırdığını söyledi. Ocak ayından bu yana işletme ve tüketici güveni düştü ve Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferinin ardından elde edilen tüm kazanımlar silindi.

Borsa satış dalgası yaşadı, üç büyük endeks de bu yıl Wall Street'te negatif seyrederken, Nasdaq Composite .IXIC geçen Aralık ayındaki zirveden bu yana düzeltme bölgesinde.

TİCARET POLİTİKASI KIRPINTISI

Trump bu hafta bir ticaret savaşını tetikledi , Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara yüzde 25'lik yeni bir gümrük vergisi koydu ve Çin mallarına uygulanan vergileri yüzde 20'ye çıkardı. Ancak Perşembe günü Trump, Kuzey Amerika ticaret anlaşması kapsamında hem Kanada hem de Meksika'dan gelen malları bir ay boyunca yüzde 25'lik gümrük vergisinden muaf tuttu.

Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı veya DOGE tarafından yapılan deneme süresindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması, tasfiyenin çoğunun anket haftası dışında gerçekleşmesi nedeniyle istihdam raporunda yer almadı . Ancak işe alım ve fon dondurmaları , son yıllarda iş büyümesinin ana sütunlarından biri olan hükümet istihdamını yavaşlattı . Mart raporunda hükümet maaş bordrolarında daha büyük bir darbe bekleniyor.

Hükümet fonlarındaki ara ara dondurmalar, federal hibe alan kuruluşlardaki bazı müteahhitleri ve çalışanları işsiz bıraktı. Son iş kazanımlarının çoğu eğlence ve konaklama gibi düşük ücretli sektörlerde yoğunlaştığından, bu durum bazı ekonomistlerin beyaz yakalı resesyon olarak tanımladığı durumu daha da kötüleştirebilir.

Ekonominin büyümesi, şimdilik işgücü piyasasının desteğiyle devam ediyor; ancak büyüme çok ılımlı bir hızda gerçekleşiyor.

Ocak ayında tüketici harcamalarında ve konut yapımında yaşanan düşüş ve gümrük vergileriyle bağlantılı ticaret açığındaki artış , birçok ekonomistin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) tahminlerini geçen ayki yüzde 2,0'den yıllık yüzde 1,5'in altına düşürmesine yol açtı. Atlanta Federal Rezervi, GSYİH'nin yüzde 2,4 oranında daralacağını öngörüyor.

Ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 oranında büyüdü. İşgücü piyasasının istikrarı, politika yapıcılar tarifelerin ve göç baskısının ekonomik etkisini izlerken, Federal Rezerv'e faiz oranlarını sabit tutması için daha fazla zaman kazandırabilir.

Fed, politika gevşetme döngüsüne başladığı Eylül ayından bu yana 100 baz puan düşürerek Ocak ayında kıyaslama gecelik faiz oranını yüzde 4,25 yüzde 4,50 aralığında sabit bıraktı. Politika oranı, enflasyonu dizginlemek için 2022 ve 2023'te 5,25 puan artırıldı.