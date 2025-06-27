ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

ABD’de fiyat artışları mayıs ayında hız kazanırken, tüketici harcamalarında zayıflama dikkat çekti. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 2,3 ile son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak Amerikalılar, ocak ayından bu yana ilk kez harcamalarını kıstı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, yıllık bazda fiyatlar mayısta yüzde 2,3 artarak nisandaki yüzde 2,1’lik oranın üzerine çıktı. Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemler dışarıda bırakıldığında, çekirdek enflasyon yüzde 2,7’ye yükseldi. Her iki oran da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrediyor.

Aynı dönemde, toplam tüketici harcamaları yüzde 0,1 oranında düşerek bu yılın başından bu yana ilk kez azalma kaydetti. Ekonomistler, bu gerilemenin, özellikle otomobil ve dayanıklı tüketim mallarındaki harcamaların azalmasından kaynaklandığını belirtiyor. İlkbaharda tarifelerden etkilenmeden alışveriş yapan tüketiciler, bu alandaki harcamalarını şimdilik sınırlamış görünüyor.

Aylık bazda ise fiyat artışları ılımlı seyretti. Mayısta fiyatlar önceki aya göre sadece yüzde 0,1 arttı. Çekirdek fiyatlardaki aylık artış ise yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yetkililer, Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu kapsamlı tarifelerin fiyatlar üzerinde henüz sınırlı bir etki yarattığını belirtiyor. Oyuncak ve spor malzemeleri gibi bazı kalemlerde fiyatlar yükselirken; yeni otomobiller, uçak biletleri ve konut kiralarında düşüşler yaşandı.