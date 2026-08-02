PARA VAR AMA İŞLEM YOK

ABD’de yatırımcı vizesi (E-2) almak isteyen Türkleri hedef aldığı öne sürülen Melih Göğebakan, iddiaya göre; kendisini “Trump Media çalışanı”, “Trump’ın medya danışmanı” ve ABD’de güçlü bağlantıları bulunan bir isim olarak tanıttı. Bu yolla başvuru sahiplerinden para topladı. Mağdurlara, ABD Kongresi logoları, resmi görünümlü belgeler ve Türk siyasilerle çekilmiş fotoğraflar gösterdi.

Dolandırıcılıkla suçlanan Melih Göğebakan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Böylece mağdurların güvenini kazandı. Mağdurlar, “Martin” isimli avukat üzerinden işlemlerin yürütüleceğinin söylendiğini, 3 bin dolar ödeme yapmalarına rağmen E-2 vize başvurularının hiç yapılmadığını ileri sürdü. Mağdur sayısı ise tam olarak bilinmiyor. Göğebakan’ın ABD’de gözaltına alındığı iddia edildi. Mağdurlar, yurda dönme ihtimaline karşı Türkiye’de de suç duyurusu yapacak.