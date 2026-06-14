Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, uçağın Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan Butler Memorial Havaalanı yakınlarında düştüğü bildirildi.
Yerel saatle 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıyan uçağın bir tarlaya düştüğü belirtildi. Yetkililer, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınırken, olayın nedenine ilişkin soruşturma ve teknik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.