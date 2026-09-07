Amazon.com’a ait bir kargo uçağının Miami Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkarak yakındaki araçlara çarptığı facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Meydana gelen kazada en az 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan üçünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Yeni görüntüler, kazanın vehametini gözler önüne serdi. Görüntülerde uçağı pistte sürüklenirken motorunun baskıya dayanamarak alev aldığı görüldü.

Uçak, daha sonra sürüklenirken ortadan iki bölündü. Havalimanı otoparkındaki araçları ezen uçak büyük can ve mal kaybına sebep oldu.

KAZA NASIL OLDU?

Federal Havacılık İdaresi, Boeing 767-300 tipi kargo uçağının Porto Riko’da bulunan San Juan'daki Luis Muñoz Marín Uluslararası Havalimanı’ndan havalandığını açıklayarak kaza hakkında soruşturma açacağını belirtti.

Flightradar 24 verilerine göre Amazon Air uçağı, kalkıştan 2 saat 11 dakika sonra yerel saatle 13.53'te Miami'ye iniş yaptı.

Kamuya açık uçuş verileri, Boeing 767'nin pistin kullanılabilir alanından çıktığı esnada hızının 112 knot olduğunu gösterdi.

Olayı incelemek üzere ekip görevlendiren Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy’nin olay yerinde incelemelerde bulunacağı ve kurumun pazartesi günü Miami’de bir bilgilendirme toplantısı yapacağı duyuruldu.

Amazon Sözcüsü Kelly Nantel ise X platformundan yaptığı açıklamada, Amazon Air uçağının operasyon merkezi Miami'de bulunan Kuzey Karolina merkezli 21 Air şirketi tarafından işletildiğini bildirdi.

Nantel açıklamasında, "Tam olarak ne olduğunu anlamak için yerel makamlar ve yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi ve ekledi:

"Şu anda tek önceliğimiz, olaya karışan herkesin güvenliği ve sağlığıdır. Etkilenenleri desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

TÜM HAVALİMANI KAPATILDI

Miami-Dade İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Şefi Reyid Jadallah, pazar öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında uçağın birkaç araca çarptığını ve araçların içinde sıkışan kişilerin kurtarma ekiplerince çıkarıldığını açıkladı.

Jadallah kaza sahasındaki duruma ilişkin, "Bulduğumuz şey çok karmaşık bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle havalimanında yerel saatle yaklaşık 14.00'te uçuşlar durduruldu; tüm pistler ile taksi yolları trafiğe kapatıldı.

Öğleden sonraki saatlerde Miami'den kalkışlara ve havalimanına yapılacak inişlere yeniden izin verilirken, uçuşlarda yoğun gecikmeler yaşandı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgede seyahat ediyorsanız, lütfen önemli gecikmeler ve olası iptallere hazırlık olun" uyarısında bulundu.