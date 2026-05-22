ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Başkan Donald Trump’a istifasını sundu.

‘KENDİSİNE TAM DESTEK VEREBİLMEK ADINA’

Gabbard, X hesabından yayımladığı istifa mektubunda, görev süresi boyunca kendisine duyulan güven için Trump’a teşekkür etti. Eşi Abraham’a kısa süre önce nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulduğunu belirten Gabbard, “Önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca kendisini büyük zorluklar bekliyor. Şu aşamada, onun yanında olabilmek ve bu mücadele sürecinde kendisine tam destek verebilmek adına kamu hizmetinden ayrılmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘KENDİMİ TAMAMEN ADAMIŞ DURUMDAYIM’

Eşini bu süreçte yalnız bırakmak istemediğini vurgulayan Gabbard, görev devrinin sorunsuz şekilde tamamlanması için çalışacağını belirterek, “Önümüzdeki haftalar boyunca, sizin ve ekibinizin liderlik veya işleyiş açısından herhangi bir aksama yaşamaması adına, görev devrinin sorunsuz ve kapsamlı şekilde gerçekleşmesini sağlamaya kendimi tamamen adamış durumdayım. Ailemiz adına bu son derece kişisel ve zorlu dönemde gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim” dedi.

‘NE YAZIK Kİ’

Trump ise Gabbard’ın paylaşımından kısa süre sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, harika bir iş çıkardıktan sonra Tulsi Gabbard, 30 Haziran itibarıyla yönetimden ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

‘AİLESİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİ’

Gabbard’ın mektubunun görüntüsünü de paylaşan Trump, eşine kemik kanseri teşhisi konulan Gabbard’ın “haklı olarak bu zorlu mücadelede” ailesinin yanında olmak istediğini belirtti. Trump ayrıca, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Baş Direktör Yardımcısı Aaron Lukas’ın vekaleten görevi devralacağını açıkladı.

‘İRAN YÖNELİK SALDIRILARA KARŞIYDI’

Öte yandan ABD basınında son dönemde Gabbard’ın, Washington yönetiminin İran’a yönelik saldırılarına karşı olduğu ve bu durumun bazı görüş ayrılıkları yarattığına dair haberler yer alıyordu. Bazı iddialarda, Gabbard’ın Venezuela ile ilgili operasyonel süreçlerin dışında bırakıldığı ve Trump yönetiminin hassas güvenlik planlamalarında kendisine tam güven duymadığı öne sürülmüştü.