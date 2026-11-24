ABD'de kızamık vakalarının son yıllarda hızla artması, çocukluk döneminde aşılanmış yetişkinlerin bağışıklık durumunu yeniden gündeme getirdi. Ülkede kızamığın ortadan kaldırıldığı statüsünün kaybedilmesinin ardından uzmanlar, özellikle 1989 yılından önce doğan ve çocukluk döneminde yalnızca bir doz kızamık aşısı yaptıran milyonlarca yetişkinin risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

‘GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kızamık salgınlarına ilişkin değerlendirmelerde şimdiye kadar daha çok aşılanamayacak kadar küçük bebeklere odaklanıldığını belirtti. Ancak çocukluk döneminde tek doz aşı yaptıran yetişkinlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar, yaşlanma, bazı sağlık sorunları ve kullanılan ilaçların bağışıklık sistemini etkileyebileceğini, bu nedenle yıllar önce yapılan aşıların sağladığı korumanın zaman içerisinde azalabileceğini ifade etti. Bu kapsamda 1989 öncesinde doğan ve yalnızca bir doz aşı olan yetişkinler için hatırlatma dozunun en güvenli ve etkili seçenek olabileceği değerlendiriliyor.

KIZAMIK VAKALARININ YÜZDE 40'INDAN FAZLASI YETİŞKİNLERDE

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verileri, salgının boyutunu ortaya koydu. Ülkede bu yıl 5 bin 400'ün üzerinde kızamık vakası tespit edildi. Böylece vaka sayısı 2000 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise vakaların yüzde 40'ından fazlasının yetişkinlerde görülmesi oldu.

ABD'nin yeniden kızamığın ortadan kaldırıldığı ülke statüsünü kazanabilmesi için hastalığın ülke içinde kesintisiz yayılımının en az 12 ay boyunca durdurulması gerekiyor.

Uzmanlar, kızamık aşısının zayıflatılmış canlı virüs içermesi nedeniyle hamileler ile orta ve ileri düzeyde bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler için uygun olmadığını belirtiyor. Bu nedenle aşı yaptırması mümkün olan diğer yetişkinlerin bağışıklık durumlarını güçlendirmesinin önemine işaret ediliyor.

New York eyaletindeki salgında virüse maruz kalan yetişkinlerin bağışıklık durumunu araştıran Rochester Üniversitesinden Dr. Brenda Tesini, "Artık oyunun kuralları değişti" değerlendirmesinde bulundu.

KIZAMIK BEYİN İLTİHABI VE GÖRME KAYBINA YOL AÇABİLİYOR

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden nörolog Dr. Pushpa Narayanaswami, kızamığın özellikle aşılanmamış kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Hastalığın beyin iltihabı, işitme ve görme kaybı gibi ağır nörolojik komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabileceğini belirten Narayanaswami, "Bu komplikasyonları önlemenin tek yolu aşılanmaktır" ifadelerini kullandı.

CDC'NİN AŞI TAVSİYESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

ABD'deki kızamık vakalarının yaklaşık yüzde 96'sının aşısız kişilerden veya aşılanma durumu bilinmeyenlerden oluşması, bağışıklık durumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

CDC, 1989 yılından önce doğan yetişkinler için tek doz aşının yeterli olduğu yönündeki mevcut tavsiyesini koruyor. Ancak Massachusetts General Hospital'dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Camille Kotton, bu yaklaşımın güncelliğini yitirmiş olabileceğine dikkat çekti.

Kotton, aşı durumundan veya bağışıklık seviyesinden emin olmayan kişilerin hatırlatma dozu yaptırmasını önerdi. Uzmanların değerlendirmeleri, ABD'de artan kızamık vakaları karşısında yetişkinlerin aşı geçmişlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.