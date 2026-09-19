Dava, 18 Eylül’de ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açıldı. Davacılar arasında ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini gibi yapay zeka hizmetlerinin ücretli kullanıcıları bulunuyor.

Davacıların iddiasına göre Anthropic, OpenAI, SpaceXAI ve Google, yapay zeka alanındaki gelişmelerin hızını birlikte yavaşlatma konusunda anlaşmaya vardı. Dilekçede, rakip şirketlerin ürünlerinin gelişim hızına ilişkin koordinasyonunun ABD antitröst yasaları kapsamında rekabeti sınırladığı öne sürüldü.

Davacılar, şirketler arasındaki olası koordinasyonun rekabetin azalmasına ve yapay zeka hizmetlerinin daha yavaş geliştirilmesine yol açacağını savundu.

Dava dilekçesinde, bu durumun ChatGPT, Claude, Grok ve Gemini gibi ücretli hizmetlere abone olan tüketicilerin aldıkları hizmet karşılığında elde ettiği değeri azaltabileceği ileri sürüldü.

Davacıların avukatı Nick Rowley de yapay zeka güvenliği ve kurallarının teknoloji şirketleri arasındaki özel anlaşmalarla belirlenmemesi gerektiğini savundu.

Davanın merkezinde, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin 12 Eylül’de yayımladığı ve yapay zeka sektöründe daha kontrollü bir ilerleme çağrısı yaptığı yazı bulunuyor.

Amodei, yapay zeka alanındaki gelişmelerin güvenlik önlemleriyle birlikte daha kontrollü ilerletilmesi gerektiğini savunurken, sektör genelinde koordinasyon çağrısında bulundu.

Dava dilekçesine göre OpenAI CEO’su Sam Altman, SpaceXAI CEO’su Elon Musk ve Google DeepMind yöneticisi Demis Hassabis de aynı gün Amodei’nin yaklaşımına destek veren açıklamalarda bulundu. Davacılar, söz konusu açıklamaların rakip şirketler arasında hukuka aykırı bir anlaşmanın göstergesi olduğunu ileri sürüyor.

Davanın açıldığı sırada Anthropic, OpenAI, Google ve SpaceXAI temsilcilerinin suçlamalara ilişkin yorum taleplerine yanıt vermediği bildirildi. Dolayısıyla davada öne sürülen iddiaların mahkeme tarafından kabul edildiği veya şirketlerin antitröst yasalarını ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Yapay zekanın gelişim hızı tartışılıyor

Dava, yapay zeka teknolojilerinin ne hızla geliştirilmesi gerektiğine ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.