Oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenmiş ve ABD'ye yerleşmişti. Talia adında bir kızı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçen günlerde ünlü Latin pop yıldızı Thalía ile bir araya gelen Ceyda Ateş, bu buluşmayı Instagram'da paylaşmıştı. Hatta kızına Talia adını vermesinde Thalía'ya olan hayranlığının etkili olduğunu açıklayan Ateş'in bu gönderisi büyük ilgi gömüştü.

Ancak bu kez Ceyda Ateş'ten çok daha sürpriz bir paylaşım geldi.

36 yaşındaki oyuncu, ABD Başkanı Donald Trump’'ın evinde gerçekleşen bir davetten fotoğraflar yayınladı.

Ceyda Ateş gönderisine "ABD Başkanı Donald Trum'ın evindeki davetten fotolar. Sürpriz sonlu. Vanilla Ice Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi" notunu düştü.

Ateş'in paylaşımları sosyal medyada büyül ilgi gördü. "Trump'ın evindeki bir davete nasıl katılmış?" şeklinde yorumlar geldi.

Ceyda Ateş paylaşımına Donald Trump'ın olduğu videoyu da ekledi.

1985 yılınan beri Donald Trump'a ait olan Palm Beach'daki Mar-a-Lago malikanesi, günümüzde birçok etkinlik için kullanılıyor.