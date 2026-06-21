A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a 1-0 yenilerek gol dahi atamadan turnuvadan elendi. Son maç olan ABD karşılaşması ise 'prestij' müsabakası niteliği kazandı.

KADIN TARAFTAR FUTBOLCULARA İSYAN ETTİ

ABD, Meksika ve Kanada'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Ay-Yıldızlıları desteklemek için birçok taraftar maddi ve manevi olarak şartlarını zorlayıp bu yolda takipçileri oldu. Ancak ABD'de yaşayan Türk bir kadın taraftarın anlattıkları ise kafalarda soru işareti yarattı.

ABD'de yaşayan ve sosyal medyada "@belginntorun" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir kadın taraftar, her yerde desteklemek için yanlarında olmalarına rağmen futbolcuların dönüp bir tebessüm dahi etmediğini savunarak isyan etti. Paylaşımında şunları söyledi:

"Milli Takım'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum... Gerçekten o kadar kalbimiz kırıktı ki... Burada yüzlerce göçmen onları karşılamaya, konvoya, otele... Her yerde yanlarında olmaya çalıştılar. O kadar soğuklar, o kadar mesafeliler ki... İnsanlarla fotoğraf çekilmediler. Kafalarını kaldırıp, insanlara tebessüm edip bir gülmediler bile.

"NEYİN EGOSU, NEYİN HAVASI BU KADAR?"

Neyin egosu, neyin havası bu kadar? Maça gittik... Miami'nin sıcağını bilen bilir. O sıcakta cayır cayır yandık. Bir dönüp el sallamak, oley yaptırmak... Bu kadar zor olmamalı. Gurbetteyiz biz, gelmişsiniz, sizi yalnız bırakmadık. İnsanlar nerelerden uçak parası verip hazırlık maçına geldi. Bu kadar zor muydu ya? Bu kadar egolu olmamak lazım..."