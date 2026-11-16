15:12

Uçuş durdurma kararından önce pilotlar ve hava trafik kontrolörleri Chicago, Indianapolis ve diğer bölgeler yakınlarındaki hava sahasında parazit ve iletişim sorunları bildirmeye başladı.

Doğu Saatiyle (ET) 15.12'de Kansas City Merkezi kontrolörü, "Frekansta çatırtı sesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

Chicago merkezli pilot ise bu soruya, "Evet, o paraziti duyuyoruz. İlk bağlandığımızda mikrofonun takılı kaldığını düşündük, bu yüzden kalkışa geri döndük" yanıtını verdi.

Telsiz sistemlerinde, bir kişinin konuşması durumunda başka hiç kimse konuşamaz. Bu yüzden telsiz hatlarının açık bırakılması ve sadece gereğinde hızlı açıklamaların yapılması hayati önem taşır.

Bir telsiz hakkında devamlı süren bir parazit, tüm hattı kullanılamaz hale getirir. Bu durum, kalkış ve inişlerin koordinasyonuna ağır bir darbe vurdu. Bu kriz durumu, sadece daha kötüye gitti.