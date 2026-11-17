ABD'nin önde gelen bankaları JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Bank of America'nın binlerce müşterisi, pazartesi öğleden sonra bankacılık hizmetlerine giremedi.

Banka müşterileri ne para çekebildi, ne yatırımlarına ulaşabildi. Yaşanan aksaklığın sebebi saatlerce anlaşılamadı.

Teknik sorunlara bağlanan kesinti pazartesi akşam saatlerinin erken dönemlerinde hafiflemeye başladığı görüldü.

ABD'nin en büyük bankacılık kuruluşu ve JP Morgan Chase'in iştiraki olan Chase Bank, aksaklığın donanım sistemlerindeki bir yazılım hatasından kaynaklanmış olabileceğini ve bu durumun diğer bankaları da etkilemiş olabileceğini duyurdu.

Sorunun geçici olduğunu, sistematik veya siber saldırı kaynaklı olmadığını belirten banka, müşterilerine bazı işlemlerin normalden uzun sürdüğünü ancak hesaplara ve fonlara erişimin devam ettiğini bildirdi.

SEBEBİ SİSTEM ARIZASI

Kesinti takip sitesi Downdetector verilerine göre Chase Bank hizmetleriyle ilgili yaklaşık 5 bin şikayet oluşturuldu.

BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News, müşterilerin çevrimiçi hesaplara erişim, bakiye görüntüleme ve banka havalesi gibi işlemlerde sorun yaşadığını aktardı.

JPMorgan Chase, X'te yayımladığı açıklamada, tesis içi donanım sistemlerindeki bir yazılım hatasıyla ilişkili geçici bir sorun yaşadığını ve bunun siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirterek "kısa süreli bir yazılım hatası" yaşandığını ve "siber saldırı belirtisi bulunmadığını" ifade etti.

JPMorgan Chase, "Başka bankaların dahil olduğu işlemlerde taraf olduğumuz durumlarda, bu bankalar da etkilenmiş olabilir, ancak bu sistemik bir sorun değil" diye ekledi.

Şirketin internet sayfasındaki bilgilere göre Chase Bank, ABD genelindeki 5 bin şubesinde 86 milyondan fazla müşteriye ve 7,4 milyon küçük işletmeye hizmet veriyor ve ülkenin en büyük kredi kartı sağlayıcısı konumunda bulunuyor.

BBC'nin iletişime geçtiği bankadaki yazılım hatasının tam niteliği ise netlik kazanmadı.

ATM'LER BİLE ÇALIŞMADI

CBS News'in haberine göre Bank of America müşterileri ATM'lerde ve mobil bankacılık hizmetlerinde sorun yaşarken, Wells Fargo müşterileri hesaplarına giriş yapma, bakiye sorgulama ve işlem gerçekleştirme konularında aksaklıklarla karşılaştı.

US Bank müşterileri ise çevrimiçi hesaplar, mobil uygulama ve para transferlerinde problem yaşadığını bildirdi.

US Bank, kendi sistemlerinin bazılarının doğrudan etkilenmediğini ancak dijital ödeme platformu Zelle'yi kullanan müşterilerin ödemelerin gönderilemediğine dair hata mesajları aldı.

Zelle ise kendi hizmetlerinin olması gerektiği gibi çalıştığını ve diğer bankalardaki sorunların ödemeleri etkileyebileceğini açıkladı.

Müşteriler ayrıca Truist, PNC ve Capital One bankalarında da sorunlar yaşandığını bildirdi ancak bu üç şirket de BBC'ye yaptıkları açıklamada kesintiden etkilenmediklerini duyurdu.

EST saatiyle 18.00 (TSİ 02:00) itibarıyla Chase, Bank of America ve US Bank için bildirilen kesinti sayılarında düşüş kaydedildi.

HAVACILIK KRİZİNİN ÜZERİNE GELDİ

Bankacılık sektöründeki bu durum; Microsoft'ta yaşanan büyük çaplı kesinti, ABD'deki tüm uçuşları durduran ağ arızası ve United Airlines'ın bildirdiği yaygın sistem kesintisi gibi birbiriyle bağlantısız teknik sorunların ardından geldi.

Pazartesi günü uçuşları etkileyen bir teknoloji sorunu yaşadığını doğrulayan Chicago merkezli United Airlines, siber güvenlikle ilgisi bulunmayan bu aksaklığın birkaç saat içinde çözüldüğünü ve diğer hava yollarını etkilemediğini açıkladı.

United Airlines'taki sorundan ayrı olarak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de cuma günü telekomünikasyon ve ağ yükseltme sorunları nedeniyle ülke genelindeki tüm hava ulaşımını durdurma kararı almıştı.

Dört saatten biraz fazla süren bu duraklamanın zincirleme etkilerinin ABD hava ulaşımını aksatmaya devam ediyor.