Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan "Kırmızı Periler Diyarı", 12 farklı kanyondan oluşan yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölge, benzersiz kızıl vadileriyle özellikle fotoğraf tutkunları ve seyahat severler için önemli bir mülki destinasyon haline geldi.

12 KANYONDAN OLUŞAN DOĞAL MİRAS

Bölge, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü Büyük Kanyon ile gösterdiği jeolojik benzerlikle dikkat çekiyor. Son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında üst sıralara tırmanan alan, yeni evlenen çiftlerin de açık hava fotoğraf çekim mekanları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Nevşehir'deki peri bacalarından farklı olarak tamamen kızıl tonlara sahip olan bu ekosistem, geniş yüz ölçümüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgeyi gezen yerli turistler, alanın mülki yapısının Nevşehir'dekinden çok daha büyük ve farklı bir coğrafyaya yayıldığını ifade ediyor.

ULUSLARARASI ZİYARETÇİLERİN ODAK NOKTASI

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistler, vadideki kızıllığın kartpostallık manzaralar oluşturduğunu belirtiyor. Yabancı misafirler, alanın mülki yapısını diğer turizm bölgelerine kıyasla çok daha farklı ve gezip görülmeye değer bir deneyim olarak nitelendiriyor.