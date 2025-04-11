S&P Global Market Intelligence’ın yayımladığı rapora göre, 2025 yılının ilk üç ayında büyük ABD şirketlerinin iflas başvuruları son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayında tek başına yapılan başvuru sayısı 188’e çıkarken, bu rakam 2010’un aynı döneminden bu yana görülen en yüksek çeyreklik toplam olarak kayıtlara geçti.

S&P’nin verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde 188 büyük kurumsal iflas başvurusu yapıldı. Bu sayı, 2010 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 254 başvurudan sonra en yüksek rakam oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 139'du.

Mart ayında iflas koruması talep eden şirketler arasında; Forever 21’in ABD’deki perakende operasyonlarını yürüten sahibi, Kanadalı teknoloji firması Mitel Networks ve film yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group yer aldı.

Ayrıca genetik test firması 23andMe ve restoran zinciri Hooters of America da Mart ayında iflas başvurusunda bulunan şirketler arasında dikkat çekti.

S&P Global, özellikle zayıf bilançolara sahip şirketlerin, borç vadeleri yaklaştıkça ve yeniden finansman ihtiyacı doğdukça artan faiz oranları nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştığını vurguladı. Kurumsal iflaslardaki artış, son yıllarda devam eden ekonomik kırılganlıkların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.