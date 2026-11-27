ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güney kıyılarına onlarca zehirli deniz yılanı vurdu.

Tek bir ısırıkla insanları felç edebilen yılanlar plajların kapanmasına sebep oldu.

Kaliforniya Eyalet Parkları yetkilileri, sahile vuran canlıların bölgede bugüne kadar yalnızca 8 kez kayıtlara geçen "zehirli sarı karınlı deniz yılanı" türü olduğunu açıkladı.

DAHA FAZLA YILAN BEKLENİYOR

Uzmanlar, zehirli yılanların dünyayı kaplayan sıcak hava dalgası olan El Nino'ya bağlı olarak artan deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle kendi yaşam alanının dışına çıkarak kıyıya vurduğunu söyledi.

Kaliforniya Eyalet Parkları yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki yükselişin devam etmesiyle birlikte kıyılarda bu tür zehirli canlılarla daha sık karşılaşılabileceği konusunda halkı uyardı.

Açıklamada ayrıca, sahile vuran deniz yılanlarının çoğunlukla sağlıksız durumda olduğu ve kum üzerinde 24 saatten uzun süre hayatta kalamadığı bilgisi paylaşıldı.

TEK ISIRIK FELÇ EDİYOR

Yaklaşık 45 ila 76 santimetre uzunluğa ulaşabilen sarı karınlı deniz yılanları, koyu renkli sırtları ve parlak sarı karın yapılarıyla ayırt ediliyor.

Oldukça güçlü bir zehir taşıyan sarı-siyah derili yılanların insanı ısırması durumunda kas dokusunda hasar, felç ve solunum güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabiliyor.

Isırılma durumunda kurbanın yaklaşık 1 saat içerisinde hastaneye gitmesi konusunda uyarılar yapıldı.

YETKİLİLER UYARI YAPTI

Sahilde bu tür canlılarla karşılaşan vatandaşlardan yılanlara kesinlikle yaklaşmamaları, ölü görünseler dahi dokunmamaları ve bulundukları konumu yetkililere bildirmeleri istendi.

Kıyı bölgelerinde yaşayanlar ile plaj ziyaretçilerinin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, olağandışı deniz canlılarının görülmesi halinde ilgili kurumlara haber verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan, San Diego Doğal Tarih Müzesi Herpetoloji Bölümü ekipleri kıyıya vuran yılanı inceleme altına aldı.

Bilim insanları, bu canlıların kıyıya sürüklenme nedenlerini ve El Nino'nun bölgedeki deniz yaşamı üzerindeki etkilerini araştırmayı sürdürüyor.