Küresel piyasalar, ABD'de yapılan ara seçimlerin ilk sonuçlarına odaklandı. İlk açılan sandık verilerine göre muhalefet parti olan Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçileri seçimlerde geride bırakıyor.

ilk veriler, varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Trump yönetiminin yeni vergi indirimleri ve mali teşvik politikalarında alanının daralacağı beklentisi dolar endeksini baskılarken, son günlerde kayıp yaşayan altın fiyatlarında güçlü bir toparlanmayı tetikledi.

ALTIN YÜKSELİYOR

Son günler sert kayıplar veren altın fiyatları kritik ABD seçimlerinin etkisiyle yükselişe geçti. Ons altın bugün TSİ 07.17 itibarıyla 3 bin 946 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altında da yükselişlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 07.17 itibarıyla 6 bin 350 lira seviyesinde bulunuyor.

İlk seçim sonuçlarının ardından dolar endeksinde düşüş yaşanıyor. Trump yönetiminin yeni vergi indirimleri ve mali teşvikler konusunda hareket alanının daralabileceği beklentisiyle dolar endeksi TSİ 07.17 itibarıyla 101,340 puana düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık yüzde 1 aşağı yönlü hareketle 4,90 seviyesine indi.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, “Piyasalar, Demokratların güçlü bir performans sergilemesinin Trump’ın mali gündemini sınırlayıp sınırlamayacağını ve daha fazla mali genişleme beklentilerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, altın bir miktar ivme kazanıyor” ifadelerini kullandı.

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