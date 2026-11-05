Hasan Piker, kamuoyunun dikkatini ilk olarak 2016 yılında amcası Cenk Uygur tarafından kurulan The Young Turks adlı dijital haber ve siyasi yorum platformunda hazırladığı YouTube videolarıyla çekti.

Sosyalist Demokrat senatör Bernie Sanders çizgisindeki sosyalizmin destekçisi olarak tanınan Piker, dört yılın ardından buradan ayrılarak Amerikan solunun önde gelen yorumcularından biri haline geldi.

Günlük maraton canlı yayınlarında son dakika gelişmelerini kendine has rahat üslubuyla değerlendirmesi, kendisine geniş bir "ilerici solcu" genç takipçi kitlesi kazandırdı.

ABD'nin çok daha sağcı bir noktaya ilerlediği dönemde sosyalizm ve maaş eşitliğini sert bir söylemle savunan Piker aynı zamanda ağır bir İsrail eleştirmeni oldu.

Bu söylemleri, kendisine 18-35 yaş arası seçmenlerden oluşan ve milyonları aşan bir kitle kazandırdı.

Bu takipçi kitlesi, Demokratların da ilgisini çekti. Ancak Piker'ın bazı onları bile zorladı.