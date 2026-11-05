ABD'deki Demokrat zaferi ülke çapında yankılandı. Temsiciler Meclisi ve Senato'da çoğunluk kazanarak Kongre'de hakimiyet sağlayan Demokratlar şimdiden ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çılgınca' hamlelerini önlemek için hareket geçiyor.
Mağlup ayrıldığı seçimde 38 yıldır Cumhuriyetçi kalan kale eyaletlerini bile kaybeden Trump yönetiminin korkulu rüyası ise, Türk asıllı bir yayıncı oldu.
Kariyerine oynadığı bilgisayar oyunlarını yayınlarken izleyicileriyle konuşarak başlayan "Hasan Abi" lakaplı Piker, Demokratların solcu kanadı olan Amerikalı Demokratik Sosyalistler'in ekran yüzüne dönüştü.
Siyasi kimliğini gizlemeyen ve solcu olduğu kadar da İsrail eleştirmeni olarak sağcı Trump ABD'sinde büyük tepki toplayan Piker, Demokrat zaferi "mavi dalganın" mimarlarından biri oldu.
Hasan Piker, kamuoyunun dikkatini ilk olarak 2016 yılında amcası Cenk Uygur tarafından kurulan The Young Turks adlı dijital haber ve siyasi yorum platformunda hazırladığı YouTube videolarıyla çekti.
Sosyalist Demokrat senatör Bernie Sanders çizgisindeki sosyalizmin destekçisi olarak tanınan Piker, dört yılın ardından buradan ayrılarak Amerikan solunun önde gelen yorumcularından biri haline geldi.
Günlük maraton canlı yayınlarında son dakika gelişmelerini kendine has rahat üslubuyla değerlendirmesi, kendisine geniş bir "ilerici solcu" genç takipçi kitlesi kazandırdı.
ABD'nin çok daha sağcı bir noktaya ilerlediği dönemde sosyalizm ve maaş eşitliğini sert bir söylemle savunan Piker aynı zamanda ağır bir İsrail eleştirmeni oldu.
Bu söylemleri, kendisine 18-35 yaş arası seçmenlerden oluşan ve milyonları aşan bir kitle kazandırdı.
Bu takipçi kitlesi, Demokratların da ilgisini çekti. Ancak Piker'ın bazı onları bile zorladı.
Bu yaklaşım zaman zaman tartışmalara da yol açtı; Piker, 2019 yılında ABD'nin 11 Eylül 2001'de yaşanan, El-Kaide'nin ikiz kulelere yolcu uçakları çarparak yok ettiği saldırıyı "hak ettiğini" söyledi.
Daha sonra "kapitalist sistemin çocukların kanını içerek cesetlerini sokağa attığını" söyleyen Piker kendini "ortacı siyasi" imajından olabildiğince soyutladı.
Kendisiyle iş birliği yapmak isteyen Demokratlar en çok zorlayan şey ise İsrail hakkındaki sözleri oldu.
İki partili İsrail desteğini eleştirerek Gazze'deki "abluka, ambargo ve apartheid devleti" gerekçesiyle Hamas'ın "İsrail'den bin kat daha iyi" olduğunu savunması, Demokrat vekilleri zor durumda bıraktı. Ancak Piker'ın destekçi sayısı bu sözlerle daha da arttı.
Demokrat Parti'nin 2024 yılında Trump'ı Başkanlık koltuğuna getiren hezimetinin ardından genç erkek seçmenle bağ kurma arayışına girmesi, Piker'a ana akım siyasette yeni bir alan açtı ve geçmişteki tartışmalı açıklamalar geri planda bırakıldı.
Bu dönemde The New York Times, Vox ve NPR gibi yayın organlarına mülakat veren Piker, Pod Save America programına düzenli konuk oldu ve Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'dan yayınına katılma sözü aldı.
Piker bu süreçte New York'ta Zohran Mamdani’nin yanı sıra Darializa Avila Chevalier ve Colorado'da Melat Kiros gibi Demokratik Sosyalist adayların ön seçim zaferlerine sahada destek sağladı.
Piker'ın siyasi etkisi, 2026 yazında Michigan'da solcu Senato adayı Abdul El-Sayed'in kampanyasına katılmasıyla en üst seviyeye ulaştı.
El-Sayed'in ön seçimde Haley Stevens'ı mağlup etmesinin ardından Cumhuriyetçi aday Mike Rogers, Piker'ın 11 Eylül açıklamasını öne çıkaran bir siyasi reklam yayımlayarak seçim yarışını bu ilişki üzerinden kurdu.
Piker'ın popüleritesi ABD Başkan Donald Trump'ı etkiledi. El Sayed'e yüklenirken Piker'dan bahseden Trump, yayıncıyı "11 Eylül'ü öven tehlikeli bir isim" olarak tasvir etti. Trump'a yakın Fox News ise seçim öncesi 400'den fazla kez Piker'dan bahsetti.
Demokrat Parti içindeki kimi çevreler de bu durumu önemli bir açık olarak gördü. Kıdemli Demokrat stratejist Neera Tanden konuya ilişkin olarak, "Cumhuriyetçiler kararsız seçmenleri uzaklaştırdığı için Hasan Piker'a ve onunla kampanya yürüten adaylara saldırıyor. Sizi uyaran insanları suçlamayın." değerlendirmesinde bulundu.
Gelişmelerin ardından El-Sayed, seçim sürecinin son düzlüğünde Piker ile arasına mesafe koydu ve ikili yeniden birlikte miting düzenlemedi.
CNN, bu kararın Piker'a kampanya ekibi tarafından şahsen iletildiğini duyurdu.
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Demokratların adayların kendisiyle koyduğu mesafe ise Piker'ın Demokratlar için oy toplamasını engellemedi. Öyle ki, Piker'ın kazandırdığı oylar son ana kadar hissedilir oldu.
Seçim gecesi yüzbinlerce kişinin bağlandığı bir yayın açan Piker için zafer kutlaması Demokratların unutamayacağı bir şenliğe dönüştü.
Dev Tibet mastifi cinsi köpeği Maya ve Demokrat Milletvekili Ro Khanna ile yayında buluşan Piker, "her sandıkta sosyalist olmalıydık! Hatta komünist aday çıkarmalıydık!" diye haykırdı. Ancak Piker yine de metanetini korudu.
Adaylarla olan temaslarının gizli kalması gerektiğini belirten Piker, "Adaylarla yaptığım yazışmaları gizli tutarım. Dışarıda tartışma yaratmak isteyen çok sayıda insan var." dedi.
Partiyle olan sürecin sınırlı olduğunu ve bu tabloyu öngördüğünü dile getiren Piker, Demokrat Parti ile yaşanan mesafeye ilişkin olarak, "Çünkü başarılı olduk. Siyasi meşruiyeti her gün parça parça inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD'nin tarihinin en kritik seçim zaferlerinden birine şahit olan Piker şimdiyse çok daha heyecanlıydı.
Piker'ın açtığı seçim yayını, NBC haber kuruluşunun seçim gecesi yayınından neredeyse iki kat daha fazla izlendi.
Gecenin sonlarına doğru, sesinde belirgin bir titremeyle kameralarına doğru tek başına konuştu.
“Çoğunuz bu süre boyunca benim yanımda oldunuz, son bir buçuk yılda ne kadar çok şeye göz yummak zorunda kaldığımı biliyorsunuz,” dedi.
Piker, “Beni Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçim stratejisinin merkez figürü yapabileceklerini sandılar. Bu muhteşem bir fiyaskoydu. Tek yapacağı şey itibarımı yerle bir etmekti. Hiç durmadan. Bunun seçim açısından mantıklı olacağını hiç düşünmemiştim. Ama bunu düşünmek bir şey, gerçekte yaşanmasını görmek ise bambaşka bir şey.” dedi.
Trump'a değinen nam-ı diğer Hasan Abi, çok daha sert konuştu. "Trump hapse girecek. Onu hapse atacağız" diye ekledi.
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