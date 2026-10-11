ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki saldırgan, 2'si çocuk ve 1'i hamile kadın olmak üzere 8 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde önceki gün silahlı saldırı gerçekleşti. Perry caddesindeki bir evde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki saldırgan, 2'si çocuk ve 1'i 8 aylık hamile kadın olmak üzere 8 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırganın daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği bildirildi.

Erie Polis Müdürü Rick Lorah düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybedenlerin 7'sinin aynı aileden, 1 kişinin ise aile dostu olduğunu açıkladı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, 37 ve 51 yaşlarındaki iki kadının saldırgan tarafından ev dışında vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Evin birinci katında 1 ve 5 yaşlarında iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı, üst kat ile merdiven boşluğunda ise 8 aylık hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişinin vurulduğu aktarıldı. Polis ekiplerinin adrese ulaşmadan önce tüm ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.