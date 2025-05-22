Kripto para piyasalarında dünden bu yana sert yükselişler yaşanıyor. ABD Senatosu’nda stabilcoin düzenlemesini içeren GENIUS Yasası'nın önemli bir usul oylamasını geçmesi, fiyatlardaki sert yükselişi meydana getirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin 111 bin 830 doları görerek yeni bir rekora imza attı.

Yapılan oylamada 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle yasa tasarısı bir adım ileri taşındı. Yaşanan bu gelişme, kripto para piyasalarında regülasyonların netleşeceği ve kurumsal yatırımların artacağı beklentisini kuvvetlendirdi.

BİTCOİN'DE SON DURUM

Kripto paralara yönelik yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 105 bin 968 dolar ile 110 bin 770 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 109 bin 647 dolardan tamamladı. Yeni günde ise gece 111 bin 986 doları yeni bir rekora imza attı. Sabah seansında 08.35'te 111 bin 518 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Kripto paralardaki pozitif havanın etkisiyle Etheruem yükselişe geçti. Dünü 2 bin 450 dolar ile 2 bin 637 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2 bin 544 dolardan tamamladı. Yeni günde ise aynı saat diliminde 2 bin 638 dolarda bulunuyor.