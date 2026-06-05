ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşık kalmaya devam ettiği ve hızla değişebileceği" vurgulandı.

Bölgede bulunan ya da seyahat planlayan ABD vatandaşlarına azami dikkat göstermeleri çağrısı yapılırken, risk seviyelerinin geçerliliğini koruduğu bildirildi.

SEYAHAT PLANINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bakanlık, seyahat uyarılarını risk derecesine göre iki farklı kategoride güncel tuttuğunu açıkladı. Bu doğrultuda, güvenlik riskinin yüksek olduğu ve vatandaşların seyahat planlarını askıya almayı düşünmesi gerektiği belirtilen "Seviye 3: Seyahati Yeniden Değerlendirin" kategorisinde Bahreyn, İsrail, Batı Şeria (Filistin), Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

TÜRKİYE'NİN İKİ SINIR KOMŞUSU DA LİSTEDE

Hayati tehlike ve ciddi güvenlik tehditleri barındıran en yüksek riskli kategori olan "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" uyarısı ise aralarında Türkiye'nin iki sınır komşusunun da bulunduğu bölgeleri kapsıyor. Bakanlık; Türkiye'nin komşuları İran ve Irak'ın yanı sıra Suriye, Lübnan, Gazze (Filistin) ve Yemen'e yönelik seyahat etmeme uyarısının geçerliliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Son olarak, bölgedeki mevcut dinamikler sebebiyle güvenlik ortamının anlık olarak değişebileceği hatırlatılarak, vatandaşların yerel gelişmeleri ve resmi duyuruları yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.