ABD tahvil piyasasında yaşanan sert satış dalgası küresel piyasaları etkisi altına aldı. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,72’ye kadar yükselerek 2002’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini yeniden artırması ve Fed’in faiz politikasında daha sıkı bir çizgiye dönebileceği beklentisi, tahvil faizlerini yukarı taşıdı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarında da sert satış getirdi. Gram altın veri öncesinde 5 bin 520 lira seviyesinde işlem görürken kısa sürede 5 bin 446 liraya kadar geriledi. Ons altın ise 4 bin 120 dolardan 4 bin 73 dolara kadar indi.

ABD TAHVİL FAİZİ 24 YILIN ZİRVESİNDE

ABD’nin 30 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,72’ye yükselmesi, uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde tarihi bir eşiğe işaret etti. Faiz, 2002’den bu yana görülmeyen seviyelere çıktı.

Tahvil fiyatları düşerken getirilerin yükselmesinde başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere yeniden güçlenen enflasyon endişeleri etkili oldu. Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması, enerji maliyetlerinin enflasyonu besleyebileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağı beklentisini güçlendirdi.

PETROL YÜKSELDİ, ENFLASYON KORKUSU GERİ DÖNDÜ

Ortadoğu’daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim petrol fiyatlarını yukarı taşırken Brent petrol kısa süreliğine 102 doların üzerine çıktı. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişesini artırdı.

Piyasalarda petrol fiyatlarındaki her yükseliş, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini beraberinde getiriyor. Bu da özellikle uzun vadeli ABD tahvillerinde satış baskısını artırıyor.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Faiz getirmeyen altının cazibesi, tahvil getirilerinin yükselmesiyle azalırken ons altın 4 bin 120 dolardan 4 bin 73 dolara kadar geriledi.

Gram altın da aynı süreçte 5 bin 520 liradan 5 bin 446 liraya düştü. Ancak altın daha sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Nitekim 8 Ekim sabahı ons altın 4 bin 132 dolar seviyelerine toparlandı.

FED’İN FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER PİYASADA

Fed’in ekim ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler son günlerde önemli ölçüde değişti. CME FedWatch verilerine göre 7 Ekim itibarıyla ekim toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali yüzde 18 civarında bulunurken, aralık toplantısı için daha yüksek faiz seviyeleri hâlâ önemli ölçüde fiyatlanıyor.

Bu beklentiler, ABD tahvil piyasasındaki satışların yalnızca petrol fiyatlarıyla açıklanamayacağını da gösteriyor. Yatırımcılar aynı zamanda Fed’in enflasyon karşısında nasıl bir politika izleyeceğini ve yüksek faizlerin ne kadar süre devam edeceğini fiyatlıyor.

AVRUPA’DA DA FAİZLER YÜKSELİYOR

ABD’de başlayan tahvil satışları Avrupa piyasalarına da yansıdı. İngiltere’nin 30 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 6 seviyesine yaklaşırken, Fransa’nın uzun vadeli tahvil faizinde de sert yükseliş görüldü.

Kamu borçlarının artması, yüksek enerji maliyetleri ve küresel tahvil arzının büyümesi, gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faizler üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Küresel tahvil getirilerindeki yükselişin arkasında tek bir neden bulunmazken, jeopolitik riskler, mali açıklar, enflasyon beklentileri ve yatırımcıların uzun vadeli borçlanma araçlarından talep ettiği ek getiri birlikte etkili oluyor.

UZUN VADELİ TAHVİLDE YATIRIMCI DAHA FAZLA GETİRİ İSTİYOR

Tahvil piyasasındaki hareketin dikkat çeken başlıklarından biri de vadeli primdeki yükseliş. Vadeli prim, yatırımcının uzun vadeli tahvil taşımak karşılığında talep ettiği ek getiriyi ifade ediyor. Bu prim yükseldikçe uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşuyor.

ABD’de uzun vadeli tahvillere ilişkin risk algısının yükselmesi, piyasaların önümüzdeki dönemde enflasyon, petrol fiyatları, Fed politikası ve kamu borçlanmasını daha yakından izleyeceğine işaret ediyor.

ABD tahvil piyasasındaki bu sert hareketin faturası ise şimdilik altına çıktı. Faizlerin ve doların yükseldiği ortamda güvenli liman olarak görülen altın, bu kez yatırımcıların satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.