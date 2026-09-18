BoJ'dan yapılan açıklamada, bankanın iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükselttiği, kararın 7'ye karşı 2 oyla alındığı bilgisi verildi.

BoJ üyesi Asada Toichiro, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış oranının son dönemde yüzde 2'nin altında kalması nedeniyle ekonomik durumun mutlaka güçlü olduğu söylenemeyeceğinden, bankanın para piyasası operasyonlarına ilişkin kılavuzu korumasının daha uygun olacağını değerlendirerek karşı oy kullandı.

Japonya'nın bu hamlesi güçlenen Yen karşısında Doların zayıflaması, altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasını ve orta vadede toparlanmasını destekliyor.

Gelen haberler sonrası sonrasında Sözcü yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş bu hamlenin altın ve gümüşü nelerin beklediğini açıkladı.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,25 seviyesine çıkarması ve faizleri 31 yılın en yüksek düzeyine taşıması, küresel finans piyasalarında geniş yankı buldu. Kararın ardından değerlendirmelerde bulunan Sözcü yazarı Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, bu hamlenin yalnızca Japonya ile sınırlı kalmayıp küresel piyasalar ve değerli metaller üzerinde doğrudan etkileri olacağını belirtti.

"Alışılmış Dengeler Değişiyor"

Japonya’nın uzun yıllardır uyguladığı düşük faiz politikası nedeniyle küresel piyasalar için en önemli ucuz finansman kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, yatırımcıların düşük maliyetle yen borçlanıp yüksek getirili varlıklara yöneldiği "carry trade" mekanizmasının maliyetinin arttığını ifade etti.

Japonya’nın parasal sıkılaşmaya devam etmesinin küresel likiditeyi daraltabileceğine dikkat çeken Aydoğmuş, bu durumun gelişmekte olan ülkelerden hisse senetlerine kadar riskli varlıklarda dönem dönem satış baskısı yaratabileceğini dedi. Bugünkü 25 baz puanlık artıştan ziyade bundan sonraki sürecin kritik olduğunu belirten Aydoğmuş, Japonya’nın kalıcı biçimde faiz artıran bir ülkeye dönüşmesinin küresel sermaye akımlarında alışılmış dengelerin değişmeye başladığını gösterdiğini dedi.

Altın ve Gümüş Açısından İki Yönlü Senaryo

Faiz kararlarının altın ve gümüş fiyatlarına olası yansımalarını da analiz eden Aydoğmuş, kısa vadede iki yönlü bir tablo çıkabileceğini ifade etti.

Yen carry trade pozisyonlarının kapanmasının piyasalarda nakit ihtiyacını artırması durumunda, ilk aşamada altın ve gümüşte kâr satışlarının görülebileceğini belirten Aydoğmuş, buna karşın daha güçlü bir yen ve zayıflayan dolar eğiliminin değerli metalleri destekleyeceğini dedi. Aydoğmuş, sürecin küresel piyasalarda riskten kaçışı tetiklemesi halinde güvenli liman talebiyle altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir performans sergileyeceğini, gümüşün ise sanayi metali niteliği sebebiyle daha dalgalı bir seyir izleyeceğini sözlerine ekledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Ons altın bugün TSİ 16.18'de 4 bin 372 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Gram altın TSİ 16.18'de 6 bin 854 lirada bulunuyor.

Ons gümüşte de yükselişlerin olduğu görülüyor. Ons gümüş bugün TSİ 16.18'de 66,64 dolar seviyesinde hareketleniyor.

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