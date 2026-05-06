ABD ile Avrupa Birliği arasında daha önce varılan ticaret anlaşmasının onay sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Washington’dan tarifelere yönelik yeni bir uyarı geldi. ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder, sürecin hızlanmaması halinde ek vergilerin gündeme alınacağını açıkladı.

TARİFELER YENİDEN GÜNDEMDE

Bloomberg TV’ye konuşan Puzder, anlaşmaya ilişkin somut ilerleme görülmemesi durumunda otomobil ve kamyon ithalatına yönelik yüzde 25’lik tarifelerin kısa süre içinde uygulanabileceğini belirtti. Puzder, taraflar arasında dokuz aydır kayda değer bir adım atılmadığını ifade etti.

TRUMP'TAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump da temmuz ayında varılan anlaşmanın onay sürecinin uzamasını eleştirerek Avrupa menşeli araçlara yüzde 25 tarife uygulanacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği ise Washington’ın bazı adımlarının anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerle çeliştiğini savunuyor.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, olası tarifelerin en çok Almanya merkezli otomotiv üreticilerini etkilemesinin beklendiğini belirtiyor. BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi şirketlerin ABD pazarındaki güçlü varlığı, bu ülkeyi doğrudan etkilenen başlıca aktörler arasında öne çıkarıyor.

Center for a New American Security’den Rachel Ziemba, söz konusu tarife tehdidinin müzakere sürecinde bir baskı unsuru olarak kullanıldığını ifade etti. Ziemba, ayrıca ABD’nin IEEPA kapsamında aldığı son tarife kararlarının ardından müzakere gücünde değişim yaşandığını ve anlaşmanın AB genelinde yürürlüğe girmesinin süreci yavaşlattığını kaydetti.