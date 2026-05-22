Avrupa savunmasında taşlar yerinden oynuyor. ABD Başkanı Donald Trump, selefi Biden’ın Almanya ile yaptığı Tomahawk anlaşmasını tek taraflı olarak yırtıp attı. Başbakan Friedrich Merz ile Beyaz Saray arasındaki "İran Savaşı" gerilimi, Almanya’yı nükleer caydırıcılık kalkanından mahrum bıraktı.

BERLİN'İN KABUS SENARYOSU AÇIKLANDI

Almanya için durum kritik. Rusya’nın Kaliningrad’da konuşlandırdığı nükleer kapasiteli İskender füzeleri Berlin’i her an vurabilecek mesafedeyken, Alman ordusunun elindeki en güçlü silah olan Taurus füzelerinin menzili sadece 500 kilometre.

Tomahawk Menizili: 2.500 km menzili olan Tomahawk, konuşlandırılması halinde Rusya'nın derin noktalarını bile vurabilir. Buna karşı aktif olarak kullanılan Taurus ise sadece 500 km menzile sahip. Bu da yetersiz kalmasına neden oluyor.

TRUMP'IN İPTAL KARARI

DW'nin haberine göre, Beyaz Saray’ın bu radikal kararının arkasında sadece siyasi gerilim değil, aynı zamanda lojistik bir mecburiyet de yatıyor. İran Savaşı sırasında ABD stoklarının ciddi şekilde erimesi, Washington’ın "önce kendi güvenliğim" demesine neden oldu. Üstelik Almanya'dan 5 bin ABD askerinin çekilecek olması, Avrupa savunmasında dev bir gedik açtı.

UKRAYNA İLE "HASSAS VURUŞ" İŞ BİRLİĞİ

Savunma Bakanı Boris Pistorius, oluşan bu boşluğu kapatmak için yönünü Doğu'ya çevirdi. 11 Mayıs 2026'daki Kiev ziyaretinde bombayı patlatan Pistorius, çözümün "Deep Strike" (Derin Vuruş) kapasiteli İHA'larda olduğunu işaret etti.

Peki, Uzun Menzilli İHA'lar Tomahawk’ın Yerini Tutabilir mi?

Maliyet: Tomahawk’tan çok daha ucuz.

Menzil: 1.500 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Teknoloji: Ukrayna’nın savaş meydanında test edilmiş İHA tecrübesi, Alman mühendisliği ile birleşiyor.

Dikkat Çekici Çelişki: Ukrayna’ya Taurus füzelerini vermeyi reddeden Almanya, şimdi Ukrayna ile birlikte çok daha uzun menzilli saldırı sistemleri geliştirmeye hazırlanıyor.

2030'A KADAR SÜRE YOK

Almanya, Avrupa ortaklarıyla yürüttüğü ELSA projesinin tamamlanmasını (2030'ların ortası) bekleyemeyecek kadar büyük bir baskı altında. Uzmanlar uyarıyor: "Rus füzeleri karşısındaki kırılganlık ancak hızlandırılmış yerli üretimle aşılabilir." Almanya, savunma bağımsızlığını kazanmak için milyarlarca euroluk yeni bir silahlanma yarışına mı giriyor? Beyaz Saray ile Berlin arasındaki bu bilek güreşi, Avrupa'nın askeri haritasını sonsuza dek değiştirebilir.