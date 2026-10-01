Trump yönetimi, küresel yakıt fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak amacıyla Almanya ve Fransa'ya acil durum dizel stoklarını kullanmaları çağrısında bulundu.
Görüşmelere yakın üç kaynağın aktardığı bilgilere göre, söz konusu adımın atılmaması halinde bu ülkelerin potansiyel bir ABD dizel ihracat yasağı ile karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Söz konusu uyarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ülke içindeki yakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla olası bir dizel ihracat yasağını değerlendirdiği bir dönemde Avrupa üzerindeki baskının tırmandığına işaret ediyor.
ABD yönetiminin, acil durum petrol ve petrol ürünleri stoklarını serbest bırakmaya yönelik daha önceki taahhütlerini tam olarak yerine getirmediklerine inandığı Fransa ve Almanya'ya özellikle tepkili olduğu belirtiliyor.
120 MİLYON VARİL TALEP ETTİLER
Görüşmelere yakın kaynaklardan bir ABD'li yetkili, "İşlenmiş ürün arzını artırmak ve tüketiciler için maliyetleri düşürmek adına birden fazla yol izlerken, ABD ile birlikte çalışmak Avrupa'nın en iyi çıkarınadır." ifadelerini kullandı.
Avrupa başkentinde bulunan ikinci bir kaynak ise ABD'nin Avrupa Birliği'nden önümüzdeki altı ay içinde 120 milyon varil dizel serbest bırakmasını talep ettiğini kaydetti.
Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus ithalatını yasaklamasının ardından ve ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşı Orta Doğu'dan gelen tedariki kesintiye uğratınca ABD yakıtına giderek daha bağımlı hale geldi.