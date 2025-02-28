ABD’nin altına olan ilgisi son aylarda rekor seviyelere ulaştı. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın, yani yaklaşık 20 milyon ons, New York’taki kasalara taşındı. Uzmanlar, bu hareketin küresel piyasalarda önemli etkileri olabileceğini vurguluyor.

Altın piyasasında yaşanan bu olağanüstü hareketlilik, ABD’li tüccarların ve yatırımcıların, Başkan Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya uygulamayı planladığı gümrük vergileri öncesinde altına yönelmesine bağlanıyor. Finans uzmanları, özellikle New York’taki kasalarda altın arzının hızla arttığını belirtiyor.

BullionVault Araştırma Direktörü Adrian Ash, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “New York kasalarında altın bolluğu yaşanıyor” ifadelerini kullanarak, bu yoğun talebin olağan dışı olduğunu vurguladı. Dünya Altın Konseyi’nin Asya ve Avrupa piyasalarından sorumlu stratejisti John Reade ise bu kadar yüksek miktarda altının normalde New York’ta tutulmadığını, sadece olağanüstü durumlarda bu tür hareketlerin görüldüğünü söyledi.

ABD'deki gümrük vergisi tehdidi, bankalar ve büyük yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altını, normalde Londra’da depolanması gerekirken, New York’taki Emtia Borsası Merkezi ve özel kasalara kaydırmasına neden oldu.

Bu devasa altın alımı, küresel finans sisteminde büyük yankı uyandırırken, uzmanlar ABD’nin gelecekte altın üzerinden nasıl bir strateji izleyeceğini merakla bekliyor.