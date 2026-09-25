ABD basınında çok önemli bir iddia ortaya atıldı. CBS News'ün ulaştığı iç yazışmada ABD Kara Kuvvetleri Yedek Komutanlığı tarafından, alt komutanlıklardan altı farklı birlik türünün uygunluğu konusunda bilgi istendi. Talep edilen birlikler arasında lojistik ve mühendislik taburları, sağlık tugayı, cerrahi destek birimi ve askeri polis tugayı bulunduğu aktarıldı. KONUŞLANMAYA İLİŞKİN AYRINTI VERİLMEDİ Belgede herhangi bir birliğe konuşlanma emri verilmediği ve olası birliklerin nerede kullanılacağının belirtilmediği ifade edildi. ABD Güney Komutanlığı da operasyonel güvenlik gerekçesiyle olası konuşlanmalara ilişkin ayrıntı vermedi. Belgede Küba'nın adının geçmezken ABD'li yetkililer, hazırlığın Küba'ya yönelik askeri planlamayla bağlantılı olduğunu belirtti.

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