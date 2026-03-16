ABD Enerji Bakanı Chris Wright, pazar günü ABC News kanalına verdiği demeçte, İran ile yaşanan savaşın "kesinlikle önümüzdeki birkaç hafta içinde" sona ereceğini ifade etti. Çatışmalar nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının Amerikan kamuoyunda yarattığı baskıya değinen Wright, sürecin beklenenden daha kısa sürede tamamlanabileceğine dair iyimser bir tablo çizdi.

PETROL ARZINDA KRİTİK EŞİK: HÜRMÜZ BOĞAZI

Martha Raddatz’ın sorularını yanıtlayan Wright, Basra Körfezi ile Umman Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının küresel enerji piyasalarında ciddi bir aksamaya yol açtığını vurguladı. Dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin bu noktadan geçtiğini hatırlatan Bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biden yönetimi döneminde galon başına 5 dolarlık benzin fiyatlarını görmüştük. Bu kez o noktaya ulaşmamayı umuyoruz ancak benzin fiyatlarındaki bu artış, dünyanın jeopolitik durumunu sonsuza dek değiştirecek bir amaç uğruna yaşanıyor."

TANKERLERE DONANMA KORUMASI GÜNDEMDE

Enerji maliyetlerindeki artışı dizginlemek amacıyla Wright, ay sonuna kadar ABD Donanması'nın petrol tankerlerine eşlik edebileceği sinyalini verdi. Henüz aktif bir operasyon başlamamış olsa da, Başkan Donald Trump’ın da geçiş yolunun güvenliğini sağlamak adına diğer ülkelerden savaş gemisi desteği gelebileceğini belirttiği kaydedildi.

ASYA ÜLKELERİ TETİKTE

Bakan Wright, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının sadece ABD için değil, özellikle Asya pazarı için hayati önem taşıdığını belirtti. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük kısmını bu rotadan karşıladığını vurgulayan Wright, "Dünyadaki tüm uluslar Hürmüz’den gelen ürünlere bağımlı. Bu listenin başında Çin var. Enerji akışının yöneldiği tüm Asya ülkelerinin bu geçiş yolunun açılmasında doğrudan çıkarı bulunuyor," dedi.

Wright’ın açıklamaları, çatışmanın sadece askeri bir mesele değil, aynı zamanda küresel ekonomiyi ve stratejik dengeleri sarsan bir enerji güvenliği krizi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.