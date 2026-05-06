ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın geminin Doğu Pasifik'teki bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtilerek, “Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

