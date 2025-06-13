ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İRAN, ABD ÇIKARLARINI HEDEF ALMAMALI"

İran'a uyarıda bulunulan açıklamada, "Bu gece İsrail İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır. İsrail bize bu eylemin meşru müdafaa için gerekli olduğuna inandığını bildirdi. Başkan Trump ve Yönetim, kuvvetlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atmış ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halinde kalmıştır. Şunu açıkça ifade etmek isterim: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

HAMANEY'DEN SERT AÇIKLAMA

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.

Devlet televizyonuna göre, Ali Hamaney İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ilişkin yazılı mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir." ifadesini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'i rahat bırakmayacağını aktaran Hamaney, "Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, mesajında, "Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır." ifadesine yer verdi.