Piyasalarda dün ABD enflasyon rakamları takip edildi. ABD'de ekim ayında enflasyon yükselişe geçti. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 olarak açıklandı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Piyasaların tahmini üstünde gelen rakamlar sonrasında faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, dolar endeksinde yükselişi meydana getirirken, altın fiyatlarında da düşüşleri hızlandırdı.

Ons altın dün akşam 4 bin 14 dolar seviyesine kadar sert geri çekilme yaşadı. Ons altın bugün sabah seansında TSİ 07.18 itibarıyla 4 bin 43 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın da, ons altında görülen düşüşlerin etkisiyle aşağı yönlü eğilimler yaşıyor. Gram altın dün 6 bin 480 liraya kadar geriledi. Gram altın bugün sabah seansında TSİ 07.18 itibarıyla 6 bin 535 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksinde yukarı yönlü seyir sürüyor. Dolar endeksi bugün TSİ 07.18 itibarıyla 102,662 puan seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 4 bin dolar seviyesini psikolojik, 3 bin 975 doları ise teknik destek olarak önörüyor. Bu destek bandının korunması, tepki alımlarının güç kazanması açısından önem taşıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de ons altında güveni güçlendirebilecek yeni bir yükseliş için 4 bin 200 doların üzerinde kalıcı bir kırılmanın gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

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