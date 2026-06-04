28 Mayıs'ta Sarıyer Asayiş Büro Amirliğini ABD kodlu bir numaradan arayan şahıs, arkadaşı Halis Ö.'nün kaçırıldığını belirterek canlı konum paylaştı. Konumu takip eden ekipler, Ayazağa Mahallesi'ndeki iş yerine giderek Halis Ö.'yü buldu. Halis Ö., şüpheliler Mehmet Can Y. ve Ufuk G. tarafından 15 bin dolarlık alışveriş anlaşmazlığı sebebiyle alıkonulduğunu ifade etti.
İş yerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Can Y. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.
Dokuz suç kaydı bulunan Ufuk G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.