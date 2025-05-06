ABD Adalet Bakanlığı, Alphabet'e bağlı Google'ın dijital reklam pazarındaki tekelini sona erdirmek amacıyla, şirketin AdX reklam borsası ve DFP reklam sunucu sistemini elden çıkarmasını önerdi. Mahkemeye sunulan belgelerde, bu adımın rekabetin yeniden sağlanması için gerekli olduğu belirtildi.

DURUŞMA EYLÜL AYINDA

Geçtiğimiz günlerde bir federal yargıç, Google'ın iki ayrı reklam teknolojisi pazarında yasa dışı tekel kurduğuna hükmetti. Bu karar doğrultusunda, şirketin ne gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini değerlendirecek duruşma için Eylül ayı belirlendi.

Google, davranışsal çözümleri desteklediğini ifade ederek AdX ve DFP gibi bölümlerin satılmasının yasal bir temeli olmadığını savundu. Şirketin Küresel Regülasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Lee-Anne Mulholland, Reuters’a yaptığı açıklamada, "Bu öneriler mahkeme kararının ötesinde, hukuka aykırı ve reklamveren ile yayıncılara zarar verecek nitelikte," dedi.

Reuters

ADX VE DFP NEDİR?

AdX (Ad Exchange), yayıncıların boş reklam alanlarını gerçek zamanlı açık artırmayla satışa sunduğu bir pazar yeridir. DFP (DoubleClick for Publishers) ise yayıncıların reklam envanterlerini yönetmesine yardımcı olan bir reklam sunucu sistemidir. Bu iki teknoloji, dijital içerik üreticilerinin gelir elde etmesinde kritik rol oynar.

AVRUPA'DA DA BENZER SÜREÇ YAŞANDI

Google, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin yürüttüğü rekabet soruşturmasını sonlandırmak amacıyla AdX’i satmayı teklif etmişti. Ancak Avrupa’daki yayıncılar bu çözümü “yetersiz” bularak reddetmişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın önerdiği yapısal değişiklikler, Google'ın dijital reklam pazarındaki hakimiyetini azaltmayı hedefliyor. Eylül ayında yapılacak duruşmada, bu önerilerin kabul edilip edilmeyeceği ve Google'ın gelecekteki stratejileri belirleyici olacak.