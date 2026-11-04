ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama" operasyonu kapsamında yaptırımları delmeye yardımcı olan bir "suç ağının" hedef alındığı belirtildi.

YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Yaptırım listesine alınan ağın, Suniel Kumar Sharma ve eşi Jaspreet Preeti Shahid tarafından yönetildiği aktarıldı. Söz konusu kişilerin, İran petrolü taşıyan ve yaptırım uygulanan gemiler için sahte bayrak ve sertifikalar temin ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, ağ tarafından hazırlanan sahte gemi sicilleri ve denizcilik belgelerinin, yaptırım kapsamındaki gemilerin uluslararası kısıtlamaları aşarak faaliyetlerini sürdürmesine imkan sağladığı ifade edildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK EKONOMİK ZARAR

Sahte bayraklarla seyreden gemilerin geçerli koruma ve tazminat sigortalarının bulunmadığına dikkat çeken ABD yönetimi, bu durumun gemilerin bulunduğu ülkelerin kara sularında milyarlarca dolarlık ekonomik zarara neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Sharma ve Shahid'in yanı sıra ağla bağlantılı iki kişiyi ve çok sayıda Hindistan merkezli şirketi de yaptırım listesine dahil ettiği kaydedildi.

‘YA BİZDEN YANASINIZ YA DA BİZE KARŞISINIZ’

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise karara ilişkin açıklamasında, "Defalarca dile getirdiğimiz üzere, Ekonomik Dışlama Operasyonu kapsamında ya bizden yanasınız ya da bize karşısınız. Nerede olduğunuzu biliyoruz, İran rejimini ister kara, ister deniz, ister hava yoluyla olsun desteklemeye devam edenlere yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.