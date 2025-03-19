ABD Dışişleri Sözcüsü Tammy Bruce, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sorulan sorulara yanıt verdi.
Bruce, basın toplantısının sonunda kendisine yöneltilen "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ana rakibi İmamoğlu 'yolsuzluk' ve 'teröre yardım etme' soruşturmasında gözaltına alındı. Endişeli misiniz? Değerlendirmeniz nedir" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız.
Sadece, tüm vatandaşlarının haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmelerini beklediğimizi hatırlatırız."