CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelen veya bu limanlardan ayrılan gemilere yönelik ablukanın kararlılıkla uygulanacağı belirtilirken, uluslararası kurallara uygun hareket eden ticari gemilerin güvenli geçişinin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

İRAN LİMANLARINA ABLUKA YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri 14 Temmuz günü saat 16:00'da (ET / Doğu Zaman Dilimi) İran limanlarına giren ve çıkan deniz trafiğine yönelik ablukayı yeniden başlatacaktır.

ABD yönetimi, daha önce 13 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında uygulanan abluka sürecinde çok sayıda geminin geri çevrildiğini, kurallara uymadığı belirtilen bazı gemilere ise müdahalede bulunulduğunu açıkladı. İnsani yardım taşıyan ticari gemilerin ise belirlenen prosedürler çerçevesinde geçişine izin verildiği kaydedildi.

Öte yandan İran basınına göre Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu.