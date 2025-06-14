ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran’ın füze saldırıları sonrası sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

İsrail’e verdiği açık destekle tanınan Huckabee, açıklamasında şu vurguyu yaptı:

-Eğer biri size ‘İsrail ABD’nin meselesi değil’ derse, İsrail’de yaşayan 700.000 Amerikalıyı hatırlayın. Bu sayı, bir Kongre seçim bölgesine denk geliyor.

-Meksika hariç, dünyada hiçbir ülkede bu kadar çok Amerikalı yaşamıyor. İran’ın saldırısı yalnızca İsrail’i değil, burada yaşayan Amerikalı yurttaşlarınızı da hedef alıyor.