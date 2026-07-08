ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "bir dizi güçlü saldırı" başlatıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına karşılık düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, "İran'ın uluslararası sularda masum sivillerin görev yaptığı ticari gemileri hedef alması, haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Bu arada İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Sirik'teki yedi patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de altı patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Yabancı kaynakların aktardığına göre; Sirik ve Bender Abbas'ın yanı sıra Keşm Adası'nda da patlama meydana geldi.

ABD PETROL LİSANSINI İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan ABD yönetimi, 21 Haziran'da yayımlanan ve İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük genel lisansı geri çekmişti.

Söz konusu iznin 21 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı ve ödemelerin ABD doları cinsinden yapılabileceği belirtilmişti.