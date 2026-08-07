ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararlarının İran yönetiminin kullandığı iki büyük dijital varlık platformunun yanı sıra farklı ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan bir finans ağına yönelik olduğu belirtildi.

YAPTIRIM KAPSAMINA ALINDI

Açıklamada, yasa dışı kripto para işlemlerini ve ABD yaptırımlarının aşılmasını kolaylaştırdığı iddia edilen ağın yöneticilerinden birinin de yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları üzerinden yüksek miktarlarda kripto para transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Söz konusu işlemlerin, fonların kaynağını gizlemek amacıyla oluşturulan şirketler ve kapsamlı bir çevrim içi kumar ağı üzerinden yürütüldüğü iddia edildi.

Açıklamaya göre bu yöntemlerle elde edilen yasa dışı gelirler aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ve rejimle bağlantılı kişilerin kullanımına sunuldu.

İKİ KRİPTO BORSASI YAPTIRIM LİSTESİNDE

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirtilen Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı dijital varlık borsalarını yaptırım listesine dahil etti.

Bakanlık ayrıca yasa dışı dijital varlık işlemlerini desteklediği öne sürülen çok uluslu şirket ağının lideri olarak tanımlanan Siavash Kayvanpour'u da yaptırım kapsamına aldı.

İran doğumlu olduğu belirtilen Kayvanpour'un Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı aktarıldı.

"GÖLGE BANKACILIK" AĞI DA HEDEFTE

ABD Hazine Bakanlığı, ayrı bir açıklamayla İran bağlantılı olduğu belirtilen "gölge bankacılık" sistemine yönelik yeni yaptırımları da duyurdu.

Açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz bürolarından oluşan ağlar üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan kişi ve kuruluşların hedef alındığı belirtildi.

Bu kapsamda çok sayıda finans kuruluşu, şirket ve bireysel aracının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

HAVA YOLU ŞİRKETİNE YAPTIRIMI KALDIRMIŞTI

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz gün İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce yaptırım uygulanan Irak merkezli Fly Baghdad adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkarmıştı.