Orta Doğu'da yaşanan bölgesel gerilimlerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İran'daki vatandaşlarına yönelik kritik bir güvenlik uyarısı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasındaki kısmi açılmayı işaret ederek Amerikan vatandaşlarının ülkeyi bir an önce terk etmelerini talep etti.
"İRAN'I ŞİMDİ TERK EDİN"
ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği üzerinden yayımlanan resmi güvenlik uyarısında, hava sahasındaki güncel durum ve tahliye yönergeleri paylaşıldı. Vatandaşların süreci yakından takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 Nisan itibarıyla, İran hava sahası kısmen yeniden açılmıştır. ABD vatandaşlarının İran'ı şimdi terk etmesi, güncellemeler için yerel medyayı takip etmesi ve İran'dan kalkış uçuşları hakkında ek bilgi için hava yolu şirketleriyle görüşmesi gerekmektedir."