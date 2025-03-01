Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’e yönelik 3 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı. Pentagon, anlaşmanın acil bir paket kapsamında gerçekleştiğini ve Kongre onay sürecinin atlandığını duyurdu.

En büyük bölümünü, 2.04 milyar dolar değerinde, 1 ton ağırlığındaki bombaların oluşturduğu anlaşma kapsamında, İsrail’e 35 bin 500’den fazla bomba gövdesi ve 4 bin I-2000 tipi sığınak savaş başlığı teslim edilecek. Silah sevkiyatının 2026’da başlaması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Biden yönetimi tarafından konulan 1 ton bombaların İsrail’e satış yasağını kaldırmıştı.

Yeni silah paketi kapsamında ayrıca 675.7 milyon dolar değerinde 1.000 libre bombalar ve hassas güdüm kitleri sağlanacak.

YIKIM İÇİN GEREKEN HERŞEY: BOMBA VE BULDOZER

Teslimatların 2028’de başlaması öngörülüyor. İsrail, bunun yanında 295 milyon dolar değerinde Caterpillar marka buldozer satın alacak.

Bu araçlar, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli yapıların yıkımında kullanılıyor. Pentagon, anlaşmanın İsrail’in "bölgesel tehditlerle mücadelesine" katkı sağlayacağını ve ülkenin güvenliğinin ABD çıkarları açısından kritik olduğunu vurguladı.

Bu, Trump yönetiminin Şubat ayında İsrail’e onayladığı ikinci silah anlaşması oldu. İki hafta önce 7.4 milyar dolarlık bir silah paketi daha onaylanmıştı.

İKİNCİ AŞAMA HALA BAŞLAMADI

ABD’nin İsrail’e silah satışı, Ekim 2023’te Gazze’de savaşın başlamasından bu yana hızla arttı. Savaşın ilk yılında ABD, İsrail’e 18 milyar dolarlık askeri yardım göndererek şimdiye kadarki en yüksek yıllık seviyeye ulaştı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin Cumartesi akşamı sona ermesi beklenirken, İsrail daha önce mutabık kalınan ikinci aşamaya geçmeyi reddetti ve sadece mevcut durumun uzatılmasını tartışmak istediğini açıkladı.

Hamas bu teklifi geri çevirdi. Altı haftadır süren ateşkes sırasında yüzlerce Filistinli ve İsrailli esir serbest bırakıldı.