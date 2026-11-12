İsrail devlet televizyonu KAN söz konusu iddiayı, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasında gerçekleştirilen güvenlik brifinginin hemen ardından gündeme taşıdı.

‘HAZIRLIK MESAJI İLETİLDİ’

ABD'li bir kaynağa dayandırılan haberde, CENTCOM'un son günlerde Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği ihtimaline karşı hazırlık yapması gerektiği mesajını ilettiği ileri sürüldü.

Haberde, "Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki uyarının yalnızca İsrail'e değil, Körfez ülkelerine de gönderildiği iddia edildi. Bu mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığı yönündeki son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin Orta Doğu'ya askeri sevkiyatını sürdürdüğü belirtilen haberde, Washington yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağı bulundurduğu aktarıldı.

ABD'nin bölgedeki deniz gücüne ilişkin bilgilere de yer verilen haberde, George Washington ve George Bush uçak gemilerinin Orta Doğu'da bulunduğu, üçüncü uçak gemisi Roosevelt'in ise gelecek hafta Umman açıklarına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

NETANYAHU İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDA İRAN GERİLİMİ

Öte yandan İsrail basını, seçimlerin ardından Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Netanyahu arasında İran'a yönelik olası saldırı planları konusunda görüş ayrılığı yaşandığını öne sürmüştü. Haberlere göre Zamir, Netanyahu'nun İran'a saldırma planlarına karşı çıkmıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da Netanyahu'ya acil olmayan askeri operasyonlara girişmemesi uyarısında bulunmuş ve güvenlik konularının ele alınması için brifing talep etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Genelkurmay Başkanı ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla bölgedeki gelişmelere ilişkin bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmişti.