ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki bir NASA tesisinde gerçekleştirdiği konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, Washington yönetiminin İran'da "bir işgalci olabileceğini" söyledi. ABD'nin küresel enerji arzı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tuttuğunu ve bu stratejik su yolundan tarihin en yüksek seviyesinde petrol çıkardığını iddia etti.

İran ile dokuzuncu ayına giren askeri süreci Rusya-Ukrayna çatışmasıyla kıyaslayan Trump, Moskova ile Kiev arasındaki savaşta Ekim ayında 25 bin kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Trump, "Buna savaş denir" diyerek, İran'la olan savaşta "kimsenin aylardır yaralanmadığını" öne sürdü. Bu gerekçeyle çatışmaların savaş olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Trump, "Biz sadece belki bir işgalciyiz. (Biz) bir işgalci olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'na dair iddialarını sürdüren Trump, "Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Şu anda Hürmüz Boğazı'nın tarihinde çıkardığımızdan daha fazla petrol çıkarıyoruz" dedi.

SULARI ISITAN 'OPERASYON' AÇIKLAMASI

ABD güçlerinin Cuma günü İran'ın Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenleyip düzenlemediği yönündeki soru üzerine ilk etapta detay vermekten kaçınan Trump, sınırlı askeri operasyonlar yapıldığını kabul etti.

Trump, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Küçük saldırılar yapıyoruz" diyerek, İran güçlerinin inşa ettiği bir hava savunma tesisini dakikalar içinde imha ettiklerini söyledi.

Bu açıklamalar, Trump'ın geçtiğimiz günlerde Keşm Adası'ndaki bir İran hava savunma tesisine yönelik saldırıları teyit etmesinin ve söz konusu harekatı topyekun bir savaşa dönüşten ziyade küçük bir saldırı olarak tanımlamasının ardından geldi.

İran cephesi ise ABD'nin boğazı kontrol ettiği yönündeki tezlerini reddederek Boğaz'ın kontrolünün Tahran'da kalmaya devam ettiğini ve şartları karşılanana kadar boğazın yeniden açılmayacağını duyurdu.