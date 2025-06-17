Hava tankeri ve F-35 ve F-22 eskortları, İtalya'da göklerinde doğuya doğru ilerlerken görüldü. Yüze yakın savaş uçağının bölgeye konuşlanacağı tahmin ediliyor.

Reuters’a konuşan iki ABD'li yetkili, ayrıca Nimitz uçak gemisinin de Ortadoğu’ya doğru yola çıktığını belirtti.

Bu taşıyıcı gemi 5 bin askeri personel ve 60’tan fazla uçağı barındırabiliyor. Yetkililerden biri bu sevkiyatın önceden planlandığını söyledi.

Bu konuşlanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile bir ateşkes yetmez, tamamıyla vazgeçmesini istiyoruz" açıklamasından sonra daha da dikkat çekti.

ABD SALDIRISI YOLDA MI?

Analistler, İran'a yönelik bir ABD müdahalesinin yolda olabileceğini belirtti. AirNav sistemlerinin verilerine göre, pazar günü ABD’den doğuya doğru 31’den fazla yakıt ikmal uçağı havalandı.