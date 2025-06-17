ABD ordusu, İran'la İsrail arasındaki şiddetli savaş tüm hızıyla sürerken 31 stratejik hava tankerini ABD'den Orta Doğu'ya doğru uçurdu.

Hava tankeri ve F-35 ve F-22 eskortları, İtalya'da göklerinde doğuya doğru ilerlerken görüldü. Yüze yakın savaş uçağının bölgeye konuşlanacağı tahmin ediliyor.

Reuters’a konuşan iki ABD'li yetkili, ayrıca Nimitz uçak gemisinin de Ortadoğu’ya doğru yola çıktığını belirtti.

Bu taşıyıcı gemi 5 bin askeri personel ve 60’tan fazla uçağı barındırabiliyor. Yetkililerden biri bu sevkiyatın önceden planlandığını söyledi.

Bu konuşlanma, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile bir ateşkes yetmez, tamamıyla vazgeçmesini istiyoruz" açıklamasından sonra daha da dikkat çekti.

ABD SALDIRISI YOLDA MI?

Analistler, İran'a yönelik bir ABD müdahalesinin yolda olabileceğini belirtti. AirNav sistemlerinin verilerine göre, pazar günü ABD’den doğuya doğru 31’den fazla yakıt ikmal uçağı havalandı.

Uçakların Almanya’daki Ramstein üssüne ve Birleşik Krallık, Estonya ile Yunanistan’daki havaalanlarına iniş yaptığı bildirildi.

Dyami Güvenlik İstihbarat şirketinden Eric Schouten, bu hareketin sıradan olmadığını ve ABD’nin stratejik hazırlık mesajı verdiğini söyledi.

Schouten, “İsrail’i desteklemek ya da uzun menzilli operasyonlara hazırlanmak olabilir, ne olursa olsun bu lojistik hamle, hızlı bir tırmanmaya hazırlık göstergesidir” dedi.