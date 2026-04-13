Endonezya Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın ABD'nin askeri uçaklarına hava sahası üzerinden geçiş izni verilmesine yönelik bir öneriyi görüştüklerini belirtti, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını ekledi.

Pazar günü çeşitli medya kuruluşları, ABD'nin Tayvan'nın ghemen güneyinde bulunan Endonezya'nın hava sahası üzerinden ABD askeri uçakları için “genel gece geçiş izni” talep ettiğini ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun bu öneriyi onayladığını bildirdi.

Bu haberlere yanıt veren savunma bakanlığı, yaptığı açıklamada iki ülkenin hala şartları görüştüğünü ve şu anda sadece kurum içinde tartışılan bir ön taslak olduğunu belirtti. Bakanlık, taslağın ne nihai ne de bağlayıcı olduğunu ekledi.

Bakanlık, Endonezya hava sahasının kontrolünün Endonezya'ya ait olduğunu belirterek, diğer ülkelerle yapılacak anlaşmaların Endonezya'nın egemenliğini koruyacağını ve Endonezya yasalarına uygun olacağını ekledi.

ABD hükümeti tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pazartesi günü Endonezyalı mevkidaşı Sjafrie Sjamsoeddin ile bir araya gelecek.