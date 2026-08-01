Uyarılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin yaptığı sert açıklamaların ardından geldi. Trump, son gelişmeler üzerine yaptığı değerlendirmede, "Onları çok büyük vuracağız" ifadelerini kullanmıştı.

MISIR İÇİN SEYAHAT UYARISI

ABD yönetimi tarafından yapılan ilk açıklamada, güvenlik koşullarının kötüleşmesi ihtimaline dikkat çekilerek, Mısır'da bulunan ABD vatandaşlarının gelişmeleri yakından takip etmeleri ve gerekli görülmesi halinde ülkeyi terk etmeye hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.

ORTADOĞU'YA HAVA SAHASI UYARISI GELDİ

Bunun ardından yayımlanan ikinci uyarıda ise Orta Doğu genelindeki ABD vatandaşlarına seslenilerek, bölgedeki hava sahalarının kısa süreliğine kapatılabileceği veya uçuşlarda aksaklık yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşlardan seyahat planlarını gözden geçirmelerini, havayolu şirketlerinin duyurularını takip etmelerini ve olası tahliye ya da ulaşım kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

ABD ile İran arasında son dönemde artan karşılıklı açıklamalar ve askeri gerilim, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, gelişmelerin yakından izlendiğini ve ihtiyaç duyulması halinde yeni güvenlik uyarılarının yapılabileceğini bildirdi.