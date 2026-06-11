Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olması beklenen Omar Artan, ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından çarşamba günü ülkesinin başkenti Mogadişu'ya ulaştı.

Turnuvanın nihai hakem listesinde yer alan ve 2025 yılında Afrika'nın en iyi erkek hakemi seçilen Artan, iddiaya göre 'Somalilerden nefret ettiği' söylenen ABD Başkanı Donald Trump'ın özel emriyle ülkeye alınmadı.

Ancak ABD'den atılan Artan, ülkesinde halk kahramanına dönüştü. Havalimanında kalabalık bir destekçi grubu ve yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra bayrağa sarılan, omuzlara çıkartılan hakem dev stadyumda binlerce Somalili tarafından karşılandı. İnsanlar hakemi görmek için çatılara, direklere çıktı.

Omuzdan indirilmeyen hakem kendisini gelmeye gören halka el salladı. Onlarca kişi hakeme futbol sahasında marşlarla eşlik etti.

'GELECEK YIL KATILACAĞIM'

Mogadişu'da yaptığı açıklamada kararı eleştiren Artan, kendisine yönelik bu uygulamayı "talihsizlik" olarak nitelendirdi. Gelecek yıl mutlaka FIFA'ya katılacağını söyledi.

Havalimanında Somali bayrakları sallayan yüzlerce destekçisine seslenen Omar Artan, yaşananların geride kaldığını belirterek FIFA'nın kendisine verdiği destek için minnettar olduğunu söyledi.

Gençlere ülkelerine olan inançlarını kaybetmeme çağrısında bulunan Artan, "Somali, iyi günde de kötü günde de bizimdir. Şu an ülkemdeyim ve olmak istediğim başka bir yer yok. Allah'ın izniyle bir sonraki turnuvaya katılacağıma söz veriyorum" dedi.

Somali hükümeti ise Artan'ın ABD'ye girebilmesi için ABD ve FIFA ile yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ve yaşanan süreçten derin üzüntü duyulduğunu açıkla

HAKEMİN KOVULMA NEDENİ 'ULUSAL GÜVENLİK'

Trump yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, Artan'ın "terör örgütlerinin şüpheli üyeleriyle" bağlantıları olduğu iddiasıyla Dünya Kupası için ABD'ye girişinin reddedildiğini bildirdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) ise isim vermeden yaptığı açıklamada, cumartesi günü İstanbul üzerinden Miami Uluslararası Havalimanı'na gelen bir Somali vatandaşının inceleme endişeleri nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini belirtti.

Bir yetkili, sınır görevlilerinin Artan'ı ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiğini aktardı.

Hakemin seyahat vizesinin ise geçen hafta Kenya'daki Somali Büyükelçiliği tarafından onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Bir FIFA sözcüsü, perşembe günü Mexico City'de başlayacak olan turnuvada Artan'ın antrenman yapamayacağını veya maç yönetemeyeceğini duyurdu.