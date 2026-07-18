ABD, vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
Orta Doğu'daki güvenlik ortamı, yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruyor ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği belirtildi.
Bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli olmayı sürdürmeleri ve ani gelişmeler için haberleri takip etmeleri istendi.
Bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.
SEYAHAT UYARILARI
ABD vatandaşlarından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat planlarında mevcut güvenlik koşullarını dikkate almaları istendi.
Gazze Şeridi, İsrail'in kuzeyi ve Taba Sınır Kapısı haricinde Mısır sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı
Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de yayımladığı güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşıklığını koruduğunu bildirdi.
Büyükelçilik, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceğine dikkati çekerek, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini, Orta Doğu'ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmelerini istedi.