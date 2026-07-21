ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan ve seyahat eden Amerikan vatandaşlarını diplomatik tesislere yönelik artan tehditler karşısında dikkatli olması uyarısını yaptı.

Açıklamada “Orta Doğu’daki gerginliğin tırmanması nedeniyle, güvenlik ortamı öngörülemeyen bir tırmanma olasılığıyla birlikte karmaşık bir hal almaya devam ediyor" denidli.

Açıklamada, tüm dünyadaki ve özellikle Orta Doğu’daki ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları ve son gelişmeleri takip etmeleri istendi.

Konsoloslukların güvenli olmadığı belirtilen uyarıda "Orta Doğu dışındaki bölgeler de dahil olmak üzere ABD’nin diplomatik tesisleri hedef alınmıştır. İran ve İran’ı destekleyen gruplar, yurtdışındaki diğer ABD menfaatlerini ya da dünya genelinde ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri hedef alabilir" denildi.

ÖLÜM HABERLERİNDEN SONRA GELDİ

Güvenlik uyarısı, Ürdün’de düzenlenen İran kaynaklı bir saldırıda iki ABD askerinin hayatını kaybetmesinden ve dört askerin tıbbi olarak tahliye edilmesinden bir gün sonra geldi.

ABD’nin İran’ın kıyı gözetleme, hava savunma tesisleri ile füze ve İHA depolama alanlarına yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Tahran misilleme yapacağını duyurdu.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, İran Yüksek Lideri Mücteba Hamaney, Amerikan tarafının çatışmayı tırmandırarak ağır bedeller ödeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusunun Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’e yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu bildirildi.